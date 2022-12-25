У «Крыльев Советов» есть кандидаты на замену Пиняеву

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о действиях клуба по замене полузащитника Сергея Пиняева, который покинул команду в зимнее трансферное окно.

«Наш спортивный отдел готов к этой ситуации. У нас есть определенные кандидаты. Мы хотим сделать всё, чтобы безболезненно заменить Пиняева. Понятно, что осенью это был яркий игрок нашей команды, продуктивный. Он реально прогрессировал на глазах, но жизнь не стоит на месте. Нам надо сделать всё, чтобы команда не зависела от потери одного человека», - приводит слова Осинькина «Метарейтинг».

Добавим, что «Крылья Советов» уже объявили о переходе из «Оренбурга» нападающего Владимира Сычевого, сменившего фамилию на Писарский.

В текущем сезоне Пиняев провел за самарский клуб 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Пиняев может перейти в московский «Локомотив».