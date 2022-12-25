«Помогли увековечить особенный момент». Ришарлисон - о лучшем голе ЧМ-2022

Форвард сборной Бразилии Ришарлисон высказался о том, что был признан автором лучшего гола ЧМ-2022.

«Спасибо за вашу любовь и за то, что помогли увековечить такой особенный момент», - написал Ришарлисон в социальной сети.

Ришарлисон опередил в голосовании авторов других забитых голов, в частности, Салема Аль-Давсари (Саудовская Аравия), Коди Гакпо (Нидерланды), Энцо Фернандеса (Аргентина), Венсана Абубакара (Камерун), Луиса Чавеса (Мексика), Килиана Мбаппе (Франция), Пэка Сын Хо (Южная Корея), Неймара (Бразилия).

Также был номинирован еще один гол Ришарлисона, на этот раз в ворота команды Южной Кореи в 1/8 финала.