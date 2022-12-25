World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сергей Корниленко: Лучший бомбардир РПЛ — игрок «Крыльев Советов»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о переходе Владимира Сычевого из «Оренбурга».
25 декабря 2022 15:15

«Руководство клуба провело большую работу для приобретения Сычевого. Теперь лучший бомбардир РПЛ — игрок «Крыльев Советов». Мы надеемся, что Владимир продолжит развиваться в нашем клубе. Впереди много работы, чтобы подтвердить уровень лучшего бомбардира. Разговоры о том, как он перешёл? Об этом уже много говорил президент «Оренбурга». Мы сегодня представили игрока официально. Уже нет смысла всё это обсуждать», — сказал Корниленко «Чемпионату».

Соглашение футболиста с самарским клубом рассчитано на три с половиной года. В нынешнем сезоне РПЛ Сычевой забил 15 голов в 14 матчах.

Это интересно:
Сергей Корниленко: Лучший бомбардир РПЛ — игрок «Крыльев Советов»
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о переходе Владимира Сычевого из «Оренбурга».
25.12.2022 15:15
Футбол
«Аль-Наср» заинтересован в подписании контракта с Н'Голо Канте
Хавбек «Челси» может стать свободным агентом летом 2023 года.
25.12.2022 15:07
Футбол
«Помогли увековечить особенный момент». Ришарлисон - о лучшем голе ЧМ-2022
Мяч бразильского форварда, забитый сборной Сербии на групповом этапе, обошел конкурентов.
25.12.2022 14:24
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Реал» не намерен заниматься покупкой Мбаппе
В клубе довольны игроками текущего состава.
25.12.2022 12:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
У «Крыльев Советов» есть кандидаты на замену Пиняеву
25 декабря клуб и 18-летний футболист подтвердили свое расставание.
25.12.2022 12:37
Футбол
автор: Максим Скороходов
Сычевой перешел в «Крылья Советов» и сменил фамилию на Писарский
Лучший бомбардир текущего сезона подписал контракт на 3,5 года.
25.12.2022 12:17
Футбол
автор: Максим Скороходов
Марио Фернандес готов продлить контракт с ЦСКА и провести в нем последние годы карьеры
Экс-защитник сборной России будет год играть на своей исторической родине в Бразилии.
25.12.2022 12:04
Футбол
автор: Максим Скороходов
В Украине надеются, что РФС лжет о проведении международного юношеского турнира в Волгограде
Соревнование может пройти в мае 2023 года.
25.12.2022 11:42
Футбол
автор: Максим Скороходов
Младший брат Мбаппе тренировался с основным составом «ПСЖ»
Парижский клуб показал, как команда готовится ко второй части сезона.
25.12.2022 11:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бывший главный тренер сборной Украины: ФИФА и УЕФА разрешат России участвовать в их турнирах
82-летний специалист обрушился с критикой на главные футбольные организации.
25.12.2022 11:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Россия — не Европа, но пока не Азия! Как РФС отложил на неделю решение стратегического вопроса
Очередное заседание исполкома РФС ждали с нетерпением и тревогой, потому как среди прочих в повестке значился вопрос стратегической важности – возможный переход российского футбола под эгиду Азиатской конфедерации (АФК).
Ничья с точностью до сотой! Как Семененко выиграл золото чемпионата России благодаря дополнительным показателям
На чемпионате России в Красноярске Евгений Семененко и Петр Гуменник набрали абсолютно одинаковую сумму баллов – 295,07. Золотая медаль досталась Семененко, так как он выиграл произвольную программу.
Всем бояться — Валиева заявила триксель! На чемпионате России начинается самое интересное
В пятницу 23 декабря в 15:25 по московскому времени на национальном чемпионате в Красноярске в борьбу вступают женщины-одиночницы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика