Главный тренер «МЮ» тен Хаг рассказал, что хотел бы получить в качестве подарка на Рождество

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что хотел бы получить в качестве подарка на Рождество.

«Я бы сказал, что это билет на большую игру. И, думаю, «Юнайтед» должен в ней участвовать», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба манкунианцев.

Напомним, после 14 матчей «МЮ» с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

27 декабря в первом после паузы на ЧМ туре команда тен Хага дома примет «Ноттингем Форест». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

В раунде плей-офф Лиги Европы соперником «МЮ» станет испанская «Барселона».