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Левандовски обозначил цели «Барселоны» на текущий сезон

Поляк хочет завоевать максимальное количество трофеев.
25 декабря 2022 18:04
автор: Александр Шульгин

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски заявил, что каталонцы ставят своей целью победу во всех турнирах, в которых участвуют.

«Мы хотим выиграть Лигу Европы. Первый матч будет с «Манчестер Юнайтед», и он будет очень сложным. Путь к победе очень долог, все, что мы можем сделать, это думать только о своей игре, чтобы соответствовать своему сопернику. Победа в Лиге чемпионов теперь остается только мечтой. Я также хочу, чтобы мы победили в Ла Лиге, это одна из наших целей на этот сезон», - приводит слова форварда зарубежная пресса.

Напомним, что «Барселона» лидирует в турнирной таблице испанской Ла Лиги, на два очка опережая мадридский «Реал».

В раунде плей-офф Лиги Европы каталонцам предстоит встретиться с «Манчестер Юнайтед».

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