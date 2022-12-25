Эвра призвал «Челси» «проснуться» во второй половине сезона АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра считает, что во второй половине сезона АПЛ у лондонского «Челси» не может быть оправданий низких результатов.

«Я думаю, что теперь у «Челси» не может быть никаких оправданий, потому что у игроков, которые не поехали на чемпионат мира, был месяц, чтобы подготовиться, а у Поттера был шанс получше узнать свою команду. Для такого клуба, как «Челси», нет оправданий, им пора проснуться и влиться в этот сезон», - приводит слова ветерана зарубежная пресса.

Напомним, после 14 матчей «синие» с 21 очком занимают восьмое место в турнирной таблице. В начале сезона российский бизнесмен был вынужден продать клуб из-за санкций британских властей, а позже в команде сменился и главный тренер.