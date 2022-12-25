Голкипер сборной Аргентины может перейти в «Аякс»

Голкипер сборной Аргентины может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети, речь идет о вратаре «Вильярреала» Херонимо Рульи. Он может пополнить состав «Аякса».
Отмечается, что клуб из Амстердама планирует приобрести нового вратаря в январе.
Рульи стал победителем чемпионата мира, но не принимал участия в матчах турнира в Катаре. Transfermarkt оценивает вратаря в 10 миллионов евро.
В текущем сезоне Херонимо провел 14 матчей.
источник: «Советский спорт»