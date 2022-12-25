Погба заявил, что дисциплинированность Роналду была невероятной

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба похвалил экс-игрока клуба Криштиану Роналду.

«Дисциплина Роналду была невероятной — я никогда такого не видел. Она у него находится на другом уровне. Я видел много игроков, они очень профессиональны, приходят рано, уделяют внимание восстановлению и все в таком духе. Но единственный человек, кто никогда не останавливается и тренируется каждый день, - это Криштиану», - сказал Погба английским журналистам.

В ноябре «Манчестер Юнайтед» и Роналду досрочно расторгли контракт после интервью португальца Пирсу Моргана, в котором футболист раскритиковал руководство клуба и тренерский штаб.