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«Ньюкасл» выразил готовность купить Лукаку у «Челси»

На данный момент футболист выступает на правах аренды за «Интер».
25 декабря 2022 20:10

«Ньюкасл» заинтересован в приобретении нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что миланский клуб уже начал переговоры с лондонцами по поводу продления аренды, однако лондонский клуб хочет заработать на аренде 8 миллионов евро, а также прописать еще бонусов на 3 миллиона.

Напомним, бельгиец вместе с национальной командой принял участие на прошедшем ЧМ-2022. Подопечные Роберто Мартинеса завершили турнир на стадии группового этапа, а сам нападающий не смог отличиться результативными действиями на мундиале.

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