«Ньюкасл» выразил готовность купить Лукаку у «Челси»

«Ньюкасл» заинтересован в приобретении нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что миланский клуб уже начал переговоры с лондонцами по поводу продления аренды, однако лондонский клуб хочет заработать на аренде 8 миллионов евро, а также прописать еще бонусов на 3 миллиона.

Напомним, бельгиец вместе с национальной командой принял участие на прошедшем ЧМ-2022. Подопечные Роберто Мартинеса завершили турнир на стадии группового этапа, а сам нападающий не смог отличиться результативными действиями на мундиале.