Луис Энрике и Зидан являются кандидатами на пост наставника сборной Португалии

Зинеддин Зидан и Луис Энрике претендуют на пост главного тренера сборной Португалии.

По информации португальской прессы, фаворит среди тренеров, являющихся кандидатами на эту должность, Жозе Моуринью отказался возглавить национальную команду. Ранее журналисты также сообщали, что место может быть предложено рулевому «Порту» Сержио Консейсао.

На ЧМ-2022 португальцы дошли до четвертьфинала, в котором проиграли Марокко (0:1). Через несколько дней после поражения Фернанду Сантуш объявил, что уходит из сборной.

Под его руководством Португалия выигрывала Евро-2016 и Лигу наций.