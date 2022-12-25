Конте высказался о возобновлении АПЛ спустя восемь дней после ЧМ

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте назвал странной ситуацию, при которой сезон АПЛ возобновится уже через восемь дней после чемпионата мира в Катаре.

«Играть спустя неделю после мирового первенства - странная ситуация, честно, говоря, я не очень доволен. Но это нормально, что большое количество игроков выступает на крупных турнирах в течение сезона. Сейчас наше физическое состояние находится не на должном уровне.

Нельзя давать футболистам много отдыха, особенно тем, которые не принимали участия в матчах чемпионата мира. Эти футболисты сейчас на более высоком уровне, чем те, которые выступали в Катаре. Я должен принять лучшее решение перед игрой с «Брентфордом». С одной стороны, в моем распоряжении игроки, с которыми мы плодотворно работали четыре недели, с другой - те, которые сейчас не на вершине», - приводит слова специалиста британская пресса.

Напомним, первые матчи АПЛ после паузы, вызванной ЧМ, пройдут 27 декабря.

Мундиаль 2022 года впервые состоялся зимой и в арабской стране. Первенство прошло с 20 ноября по 18 декабря. Чемпионом стала Аргентина, серебряные медали достались Франции, а бронзовые - Хорватии.