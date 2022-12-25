Кассано - о победе Месси на ЧМ-2022: Что теперь скажете, фанаты Марадоны? Идите к черту!

Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что в финале мирового первенства аргентинская национальная команда одержала победу над сборной Франции в серии пенальти (3:3, пен. 4:2).

«Что теперь вы, фанаты Марадоны, скажете, когда величайший в истории футболист выиграл и чемпионат мира? Идите к черту!» - приводит слова Кассано зарубежная пресса.

Добавим, что на чемпионате мира-2022 Месси провел семь матчей за сборную Аргентины, забил семь голов и отдал три результативные передачи. 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.