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«Подождем и посмотрим». Спортивный директор «Аль-Нассра» - о возможном переходе Роналду

Португалец ранее выступал за «Манчестер Юнайтед».
25 декабря 2022 21:20
автор: Александр Поволоцкий

Спортивный директор «Аль-Нассра» Марсело Салазар отреагировал на слухи о том, что Криштиану Роналду может перейти в клуб.

Ранее в СМИ сообщалось, что португалец может подписать соглашение с клубом до 2030 года.

«Я не уполномочен говорить «да» или «нет». Подождём и посмотрим, как будут развиваться события до конца года в стране и в мировом футболе и что должно быть предпринято вышестоящими органами. В нужное время будущее откроется всем», — цитируют зарубежные СМИ спортивного директора «Аль-Нассра» Марсело Салазара.

.Добавим, что согласно информации, два с половиной года Роналду будет выступать в качестве игрока команды, после чего станет послом Саудовской Аравии.

источник: «Советский спорт»
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