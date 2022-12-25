Реднапп сделал свой выбор между Месси и Роналду

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Реднапп считает, что Лионель Месси - лучший игрок современности, однако не умаляет заслуг Криштиану Роналду.

«Талант Месси - это дар свыше, но некоторые люди говорят, что Роналду приложил огромные усилия, чтобы стать тем, кем он является. На протяжении многих лет португалец показывал феноменальную игру, был успешен во многих лигах.

Если вы считаете, что Роналду - лучший игрок мира, вы не обязаны менять свое мнение после победы Месси на чемпионате мира. Вы можете верить во что хотите. Но для меня лучший - аргентинец», - приводит слова ветерана британская пресса.

Напомним, Аргентина выиграла чемпионат мира в Катаре, став трехкратным чемпионом планеты. Месси был признан лучшим игроком турнира.

Португалия вылетела в четвертьфинале, проиграв команде Марокко, а Роналду последние два матча начинал на скамейке запасных.