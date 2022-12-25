Экс-форвард «МЮ» считает Роналду более совершенным игроком, чем Месси: «Он может абсолютно все»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Луи Саа объяснил, почему считает Криштиану Роналду более совершенным футболистом, чем Лионеля Месси.

«Для меня Роналду - наиболее совершенный игрок. Посмотрите на Криштиану - он может делать абсолютно все. Возможно, ему не нужна такая поддержка партнеров, которая необходима Лионелю Месси. Но все-таки, Месси - невероятный талант. Эти игроки слишком отличаются, чтобы пытаться их сравнить», - приводит слова форварда британская пресса.

Напомним, Аргентина выиграла чемпионат мира в Катаре, став трехкратным чемпионом планеты. Месси был признан лучшим игроком турнира.

Португалия вылетела в четвертьфинале, проиграв команде Марокко, а Роналду последние два матча начинал на скамейке запасных.