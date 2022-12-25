«Когда пьешь пиво и ешь чипсы на диване, все просто»: арбитры ВАР финала ЧМ - о своей работе

Футбольный арбитр Томаш Квятковски, работавший видеоассистентом главного рефери на финале ЧМ-2022 в Катаре, поделился своими впечатлениями о том, как он и его коллеги в поле отсудили решающий поединок.

«У меня было три пенальти, которые очень хорошо зафиксировал Шимон Марциняк, две ситуации с возможной красной карточкой и чрезвычайно сложная симуляция с Тюрамом. И помните, что иногда симуляция эквивалентна пенальти.

Когда сидишь на диване, пьёшь пиво и ешь чипсы, все вроде бы просто. Помимо упомянутых мною ситуаций, есть также много мелочей, помогающих, например, быстро указать номер или дать небольшой намёк на решение. Это секреты нашей работы, которые не все знают. Шимон и ребята на поле заслужили самые большие аплодисменты», - приводит слова Квятковски испанская пресса.

Напомним, в финале турнира Аргентина в серии послематчевых пенальти обыграла Францию (4:2) и стала обладателем трофея. Основное время матча завершилось вничью 2:2, в дополнительные 30 минут команды отличились еще по одному разу (3:3). Три мяча из шести были забиты с 11-метровой отметки.