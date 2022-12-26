Юри Алберто уйдет в «Коринтианс», взамен «Зенит» получит двух игроков

Бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто уедет играть на родину, а взамен питерцы приобретут двоих футболистов.

По информации бразильской прессы, в Россию проследуют Роберт Ренан и Дю Кейроз. Первый присоединится к российской команде уже в зимнее трансферное окно, а второй только по окончании сезона.

Также, как сообщает источник, голкипер «Зенита» Иван Куарежма покинет Россию и продолжит карьеру в «Васку да Гама». А Густаво Мантуана Сергей Семак хочет сохранить, поэтому велика вероятность, что клуб выкупит его трансфер.

Напомним, что всего Алберто провел 28 матчей за «Зенит», в которых забил 11 мячей и сделал одну голевую передачу.