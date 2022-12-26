«Счастлив, как ребенок»: Кунья - о своем переходе в «Вулверхэмптон»

Бразильский нападающий Матеус Кунья поделился своими эмоциями от перехода из мадридского «Атлетико» в английский «Вулверхэмптон».

«Очень рад, что стал частью такого большого клуба. Мне интересно попробовать себя в АПЛ. Счастлив, как ребенок.

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги рассказал мне о том, насколько тут серьезный проект, и я верю этим словам. Также я верю в команду и новых одноклубников.

Да, сейчас «Вулверхэмптон» в непростом положении, нужно набрать как можно больше очков. Но я уверен, что это возможно. Мы вернем команду на то место, которого она заслуживает», - приводит слова футболиста клубная пресс-служба «волков».

Напомним, в текущем сезоне Кунья провел 17 матчей во всех клубных турнирах и ни разу не отличился.

После 15 матчей «Вулверхэмптон» с десятью очками замыкает турнирную таблицу АПЛ.