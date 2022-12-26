Уроженец Аргентины Папа Римский Франциск не видел финал ЧМ-2022 из-за обета не смотреть ТВ

Уроженец Аргентины Папа римский Франциск не видел в прямом эфире победу своей сборной в прямом эфире.

Как сообщает английская пресса, много лет назад глава католической церкви дал обет, что больше не будет смотреть телевизор. Результаты и ход матчей любитель футбола Папа Франциск узнает через своих гвардейцев.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года проходил с 20 ноября по 18 декабря в Катаре, в финале сборная Аргентины по пенальти победила команду Франции - 4:2 (дополнительное время завершилось со счетом 3:3).