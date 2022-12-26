Два экс-наставника «Спартака» могут стать тренерами года

Главный тренер «Астон Виллы» и наставник сборной Швейцарии Мурат Якин, в разное время работавшие в московском «Спартаке», претендуют на звание тренера года по версии Международной федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Отметим, что специалисты представлены в разных категориях: если испанец будет бороться за приз лучшему клубному тренеру, то его швейцарский коллега попробует добиться признания среди наставников национальных команд.

Возглавляемая Эмери «Астон Вилла» после 15 матчей с 18 очками занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. Сборная Швейцарии под руководством Якина вышла в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре, где была разгромлена Португалией (1:6).

Испанец покинул «Спартак» в 2012 году, не сработавшись с Валерием Карпиным, а Якин был уволен тремя годами позже.