Ибрагимович признался, что хочет остаться в Милане после окончания карьеры

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался, что чувствует себя в Милане как дома и хотел бы остаться в итальянском городе после завершения свое спортивной карьеры.

«Я люблю Милан и счастлив здесь. Это мой второй дом. Так что я мог бы остаться жить в Милане после завершения футбольной карьеры», - приводит слова форварда зарубежная пресса.

Напомним, в текущем сезоне форвард еще не выходил на поле после перенесенной операции на ноге. Действующее соглашение футболиста с «Миланом» рассчитано до конца сезона-2022/23.

В прошлом сезоне швед помог клубу завоевать первый за 11 лет чемпионский титул. Примечательно, что предыдущее «скудетто» также было завоевано при его непосредственном участии. Сейчас Златану 41 год, однако он еще не определился, будет ли продолжать карьеру.