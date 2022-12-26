Мбаппе назвал условия, на которых он готов остаться в «ПСЖ»: продажа Неймара и назначение Зидана

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе назвал условия, на которых он готов остаться в парижском клубе.

По информации зарубежной прессы, форвард требует избавиться от Неймара, однако потенциальных покупателей на бразильца пока не предвидится. Вторым пунктом значится покупка Гарри Кейна из «Тоттенхэма». Наконец, футболист мечтает о смене наставника и видит у руля команды Зинеддина Зидана.

В случае невыполнения озвученных условий Мбаппе грозится покинуть клуб уже следующим летом, а если этого сделать не удастся, что в 2024 году в статусе свободного агента.

Напомним, Мбаппе стал лучшим бомбардиром завершившегося в Катаре ЧМ-2022, на котором он забил восемь мячей в семи матчах, в том числе, оформил хет-трик в финале с Аргентиной.

Сборная Франции стала серебряным призером турнира.