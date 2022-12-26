«Огромный вызов»: Левандовски рассказал, зачем перешел из «Баварии» в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, зачем перешел в каталонский клуб из мюнхенской «Баварии».

«Конечно, я знал, что «Барселона» - большой клуб. За каждым углом вы видите, насколько это большой клуб. Это огромный вызов для меня, и я тоже хотел стать частью этого нового проекта.

Когда вы выходите на «Камп Ноу», вы можете быть немного уставшими, но я получаю дополнительную энергию, когда вижу стадион, я вижу болельщиков, и это много значит для меня», - приводит слова футболиста пресс-служба «сине-гранатовых».

Напомним, в текущем сезоне Левандовски провел 19 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 18 мячей.