Главный тренер «МЮ» тен Хаг: Магуайр вернулся к тренировкам после болезни

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что Гарри Магуайр возобновил тренировки, но может пропустить первый матч после рестарта английской премьер-лиги.

«Игроки вернулись с чемпионата мира, они вдохновлены, полны новых впечатлений и переполнены энергией. Они ждут рестарта. Гарри Магуйар болел, но сегодня вернулся к тренировкам. Варан и Мартинес еще не вернулись, но надеемся, что в скором времени они вернутся», - цитирует тен Хага пресс-служба манкунианцев.

Во вторник, 27 декабря «Манчестер Юнайтед» примет «Ноттингем Форест». После 17 туров «красные дьяволы» набрали 26 очков и занимают пятое место в турнирной таблице английской премьер-лиги.