Гакпо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «ПСВ Эйндховен» Коди Гакпо может сменить команду в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

По информации источника, 23-летний нидерландский футболист уже заявлял о своем намерении перейти в британский клуб. Трансфер Гакпо может обойтись «Манчестеру» в 60 миллионов евро. Во столько же оценивается трансферная цена порталом Transfermarkt.

Ранее сообщалось, что ПСВ планирует выручить за трансфер 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист провел за ПСВ 24 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. На чемпионате мира на счету форварда три мяча в пяти играх.