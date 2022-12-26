«Барселона» намерена удержать де Йонга в своем составе

Руководство «Барселоны» больше не будет просить нидерландского полузащитника Френки де Йонга снизить зарплату, сообщают испанские СМИ.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена не продлевать контракт с де Йонгом, однако ситуация изменилась после того, как Серхио Бускетса объявил о завершении карьеры. Теперь «Барселона» намерена удержать 25-летнего де Йонга, которого главный тренер каталонцев Хави считает важной частью команды.

По данным источника, «Барселона» больше не будет просить нидерландского футболиста снизить зарплату.

В нынешнем сезоне де Йонг провел за «Барселону» 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт де Йонга с каталонцами рассчитан до лета 2026 года.