В РФС принято решение направить письмо о намерении выхода из УЕФА

В Российском футбольном союзе (РФС) принято решение о направлении письма о намерении выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Отмечается, что 27 декабря, это решение, если не случится ничего экстраординарного, будет утверждено на исполкоме РФС. Письмо будет направлено уже в этом году.

Напомним, 23 декабря состоялось заседание исполкома РФС, одним из пунктов повестки которого было обсуждение возможного выхода организации из состава членов УЕФА и перейти под юрисдикцию Азиатской футбольной федерации.

Окончательное решение так и не было принято, а президент РФС Александр Дюков заявил, что вскоре планируется еще одно заседание исключительно по данному вопросу.