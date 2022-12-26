Гол Кейна помог «Тоттенхэму» уйти от поражения в матче против «Брентфорда»

«Брентфорд» на своем поле принимал «Тоттенхэм» в матче 17-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе хозяев отличились Витали Янельт (15-я минута) и Айван Тоуни (54-я).
Гости ответили забитыми мячами в исполнении Харри Кейна (65-я) и Пьера Хейбьерга (71-я).
Таким образом, команда Томаса Франка с 20 очками располагаются на девятой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Антонио Конте находятся на четвертой строчке, имея в своем активе 30 очков.
В следующем туре «Брентфорд» отправится на выезд к «Вест Хэму» (31 декабря), а «Тоттенхэм» примет дома «Астон Виллу» (1 января 2023 года).
источник: «Советский спорт»