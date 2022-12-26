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Гол Кейна помог «Тоттенхэму» уйти от поражения в матче против «Брентфорда»

Встреча прошла в Лондоне.
26 декабря 2022 17:27

«Брентфорд» на своем поле принимал «Тоттенхэм» в матче 17-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Витали Янельт (15-я минута) и Айван Тоуни (54-я).

Гости ответили забитыми мячами в исполнении Харри Кейна (65-я) и Пьера Хейбьерга (71-я).

Таким образом, команда Томаса Франка с 20 очками располагаются на девятой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Антонио Конте находятся на четвертой строчке, имея в своем активе 30 очков.

В следующем туре «Брентфорд» отправится на выезд к «Вест Хэму» (31 декабря), а «Тоттенхэм» примет дома «Астон Виллу» (1 января 2023 года).

источник: «Советский спорт»
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