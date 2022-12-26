Рууд Гуллит: Не считаю Месси лучшим игроком в истории

Чемпион Европы 1988 года Рууд Гуллит рассказал о своем отношении к Лионелю Месси. В частности, он заявил, что не считает аргентинца лучшим игроком в истории.

«Думаю, что он лучший игрок этого времени. Многие вещи нельзя сравнивать друг с другом. Пеле трижды становился чемпионом мира, это много. 60-е и частично 70-е года были его эпохой. Затем пришло время Марадоны – 80-е и 90-е. Примечательно, что мы говорим о трех южноамериканцах», – сказал экс-игрок в интервью Ziggo Sport.

Напомним, 18 декабря сборная Аргентины выиграла чемпионат мира: в финальном матче «альбиселесте» обыграли Францию (3:3, 4:2 – пенальти), а Месси оформил дубль и реализовал свою попытку в серии одиннадцатиметровых.