Главный тренер «Астон Виллы» раздражен поведением Мартинеса

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес может сменить клуб, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, между главным тренером клуба Унаи Эмери и Мартинесом возникли разногласия из-за поведения последнего после финала чемпионата мира в Катаре.

Мартинес, получив приз «Золотая перчатка», приставил его к паху и потряс им. Затем предложил почтить минутой молчания старания нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

Источники отмечают, что основным кандидатом на замену Мартинеса рассматривается марокканский вратарь из «Севильи» Яссин Буну.