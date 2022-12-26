«ПСЖ» нашел замену Серхио Рамосу в «Интере»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр может перейти в «ПСЖ». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, словацкий футболист не спешит продлевать контракт с «нерадзурри», чем и хотят воспользоваться боссы французского клуба. Отмечается, что руководство «ПСЖ» видит в нем идеальную замену Серхио Рамосу.

Напомним, контракт 27-летнего Шкриньяра с «Интером» истекает летом 2023 года. В составе миланского клуба он стал чемпионом Италии, а в этом сезоне провел 25 матчей, но не отметился голевыми действиями на поле.