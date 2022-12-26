Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о нынешнем руководстве лондонской команды.

Отмечается, что новая группа собственников во главе с Тоддом Боэли приобрели права на клуб АПЛ в мае 2022 года.

«В настоящий момент я уверен в своей работе, как никогда. Чувствую больше поддержки со стороны руководства, чем три месяца назад, когда я только стал главным тренером «Челси». У нас сложились прекрасные отношения. Мы работаем сообща и хотим преодолеть трудности вместе. Мы должны извлечь опыт из неудач и использовать его для развития команды», – приводит слова Поттера британская пресса.

Добавим, что на данный момент «Челси» под руководством британского тренера занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 21 очко после 14 матчей.