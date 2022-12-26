Уткин объяснил, почему переход в Азиатскую конфедерацию футбола не поможет России выступить на ЧМ

Блогер и журналист Василий Уткин выразил мнение, что переход в Азиатскую конфедерацию футбола не поможет сборной России пробиться на ЧМ-2026. По словам известного комментатора, турнир пройдет в США, что может создать дополнительные проблемы для РФС.

«У нас сейчас много команд выезжает в США на соревнования? На сборы? Ну, ФИФА, допустим, сейчас не против участия в отборе. А от ФИФА зависит, выдадут ли, например, сборной России визы?

И что будет, например, если европейские соперники по финальной части чемпионата не изменят свою позицию и не согласятся с нами играть?

Ой, ребята. Эта вся «азия» больше всего мне напоминает детский анекдот, как мартышка таксиста обманула. Пятёрку дала, а сама не поехала», – написал Уткин в соцсети.

Напомним, после событий 24 февраля сборную России отстранили от турниров под эгидой ФИФА. Бан действует до конца сезона 2022/23.