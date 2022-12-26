Главный тренер «Астон Виллы» Эмери не нуждается в Коутиньо 

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери не собирается использовать нападающего Филиппе Коутиньо в оставшейся части сезона АПЛ. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что 30-летний игрок был выкуплен «вилланами» из аренды у «Барселоны» в июле 2022 года.

Как утверждает источник, руководство бордово-голубых собирается продать бразильца в ближайшее зимнее трансферное окно.

Добавим, что Коутиньо выступает за «Астон Виллу» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 встречах и не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 18 миллионов евро.