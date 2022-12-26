Болельщики «Брентфорда» скандировали Кейну: «Ты подвел свою страну!»

Болельщики «Брентфорда» скандировали кричалки в адрес Харри Кейна во время домашнего матча 17-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2).

Фанаты кричали: «Ты подвел свою страну!» Таким образом, они отсылают к промаху Кейна с пенальти в концовке матча 1/4 финала ЧМ-2022, в результате чего Англия не смогла сравнять счет и вылетела с турнира, проиграв сборной Франции (1:2).

Добавим, что в составе хозяев отличились Витали Янельт (15-я минута) и Айван Тоуни (54-я). Гости ответили забитыми мячами в исполнении Харри Кейна (65-я) и Пьера Хейбьерга (71-я).

Команда Томаса Франка с 20 очками располагаются на девятой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Антонио Конте находятся на четвертой строчке, имея в своем активе 30 очков.

В следующем туре «Брентфорд» отправится на выезд к «Вест Хэму» (31 декабря), а «Тоттенхэм» примет дома «Астон Виллу» (1 января 2023 года).