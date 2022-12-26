«Челси» заинтересован в аренде нападающего «Атлетико» Феликса 

Руководство «Челси» планирует арендовать форварда Жоау Феликса у мадридского «Атлетико». Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что соглашение игрока с красно-белыми рассчитано до конца сезона-2025/2026.

По информации источника, наставник синих Грэм Поттер желает повысить конкуренцию в команде на позиции нападающего. Ранее 23-летний португалец изъявил желание покинуть испанский клуб, так как недоволен своим игровым временем в текущем сезоне.

Добавим, что Феликс присоединился к «Атлетико» летом 2019 года. В нынешнем сезоне за команду Диего Симеоне он отыграл 18 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.