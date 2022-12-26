Сильвестр советует Магуайру продолжать бороться за место в составе «МЮ» 

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр высказался о выступлении защитника команды Гарри Магуайра.

Отмечается, что с приходом Лисандро Мартинеса игрок сборной Англии часто остается в запасе манкунианцев.

«Что будет дальше, зависит только от самого Магуайра. Если он найдет прежнюю уверенность и сможет вернуть свою лучшую форму, он сможет конкурировать с Вараном и Мартинесом. Я считаю, что ему стоит бороться за место в основном составе», – приводит слова Сильвестра британская пресса.

Напомним, что Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне за команду Эрика тен Хага он провел девять матчей и не отметился результативными действиями.