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Сильвестр советует Магуайру продолжать бороться за место в составе «МЮ» 

29-летний англичанин нуждается в регулярной игровой практике.
26 декабря 2022 21:28
автор: Глеб Шевяков

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр высказался о выступлении защитника команды Гарри Магуайра.

Отмечается, что с приходом Лисандро Мартинеса игрок сборной Англии часто остается в запасе манкунианцев.

«Что будет дальше, зависит только от самого Магуайра. Если он найдет прежнюю уверенность и сможет вернуть свою лучшую форму, он сможет конкурировать с Вараном и Мартинесом. Я считаю, что ему стоит бороться за место в основном составе», – приводит слова Сильвестра британская пресса.

Напомним, что Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне за команду Эрика тен Хага он провел девять матчей и не отметился результативными действиями.

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