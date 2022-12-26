Конте рассказал, что необходимо «Тоттенхэму», чтобы бороться за чемпионство в АПЛ

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал ничью своей команды в матче 17-го тура АПЛ против «Брентфорда».

«Гарри Кейн? у него была программа, которой нужно следовать после чемпионата мира, и он был сегодня хорош. Он осознает свое значение для нас. В нашей команде это важный игрок, и я рад, что он забил сегодня.

Момент с перекладиной? Заброс в штрафную был точным, но центральный защитник был очень хорош физически и сумел помешать в эпизоде. Мы могли выиграть в конце, но все нормально. Это первый матч после месяца без футбола.

Находимся ли мы сейчас в борьбе за чемпионство? Нужно изменить многие свои аспекты, чтобы стать победителем. В первой четверке сейчас нет «Челси», «Ливерпуля» или «Манчестер Юнайтед», а это очень большие клубы», - приводит слова итальянского специалиста зарубежные журналисты.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Витали Янельт (15-я минута) и Айван Тоуни (54-я). Гости ответили забитыми мячами в исполнении Харри Кейна (65-я) и Пьера Хейбьерга (71-я).

Таким образом, команда Томаса Франка с 20 очками располагаются на девятой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Конте находятся на четвертой строчке, имея в своем активе 30 очков.

В следующем туре «Брентфорд» отправится на выезд к «Вест Хэму» (31 декабря), а «Тоттенхэм» примет дома «Астон Виллу» (1 января 2023 года).