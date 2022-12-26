Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился мнением о выступлении своей команды в чемпионате Англии.

Отмечается, что в 17-м туре АПЛ подопечные британского наставника уверенно обыграли Лестер (3:0)

«Меня не беспокоит тот факт, что наши фанаты мечтают и рассуждают, чего может добиться команда в этом сезоне. Наша главная задача оставаться сконцентрированными и выкладываться в каждом следующем матче. Мы знаем на что способны. Не стоит заглядывать слишком далеко вперед. Необходимо сосредоточить свои силы на тренировках и матчах. Не зря это турнир называют самым трудным», – приводит слова Хау британская пресса.

Добавим, что Хау возглавил «Ньюкасл» в ноябре 2021 года. В настоящее время «сороки» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка после 16 матчей.