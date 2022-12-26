Макелеле не смог сделать выбор между Месси и Роналду

Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле отказался сравнивать Лионеля Месси и Криштиану Роналду. По словам экс-игрока, в этом нет никакого смысла, поскольку они представляют разную культуру футбола.

«Я думаю, рассуждать, кто из них лучший – неверно. Вы просто не можете этого сделать. Это то же самое, что выбирать между Пеле и Марадоной. Это разные культуры, разный футбол.

Месси рожден с этим талантом, но они оба – невероятные игроки. Я не могу сделать выбор между ними», – заявил француз британскому телеканалу.

Многие эксперты, а также футболисты склоняются к мнению, что Месси добился спортивных высот благодаря таланту, а Роналду – за счет дисциплины, трудолюбия и мотивации.