«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» в первом матче после рестарта АПЛ

В матче 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Астон Виллу».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Мохамед Салах, Вирджил Ван Дейк и Стефан Байчетич. Хозяева ответили мячом Олли Уоткинса.
Мерсисайдцы набрали 25 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Дачники» с 18 очками остались на 12-й строчке.
Напомним, что перед паузой на ЧМ в Катаре Унаи Эмери сменил легенду «Ливерпуля» Стивена Джеррарда на тренерском мостике бирмингемцев.
АПЛ
17-й тур
«Астон Вилла» (Бирмингем) - «Ливерпуль» - 1:3 (0:2)
Голы: Уоткинс, 59 - Салах, 5; Ван Дейк, 37; Байчетич, 79.
источник: «Советский спорт»