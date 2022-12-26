«Эспаньол» хочет арендовать защитника «Краснодара» Рамиреса 

Руководство «Эспаньола» рассматривает возможность пригласить флангового защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса в команду. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Отмечается, что контракт эквадорского игрока с «быками» рассчитан до лета 2025 года.
По информации источника, представители «попугаев» рассчитывают арендовать 28-летнего футболиста у краснодарского клуба. Сообщается, что российская команда не готова расстаться с Кристианом зимой.
Добавим, что Рамирес присоединился к «Краснодару» в январе 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 встречах, отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.
источник: «РБ-Спорт»