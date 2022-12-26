«Оренбург» собирается выкупать Хотулева и Оганесяна

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о будущем арендованных клубом защитника Данилы Хотулева и хавбека Степана Оганесяна.

«Мы выкупаем у «Зенита» Хотулева. Либо до Нового года, либо до 10 января сделка состоится. В конце сезона у нас будет право выкупа Оганесяна у «Спартака». Будем его выкупать», - приводит слова Еремякина «РБ-Спорт».

Добавим, что в текущем сезоне 20-летний Хотулев сыграл в 12 матчах за «Оренбург», не отличившись результативными действиями.

На счету 21-летнего Оганесяна 15 матчей, в которых он забил один мяч и отдал одну голевую передачу.