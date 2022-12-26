«Арсенал» предложил «Шахтеру» 60 миллионов евро за трансфер Мудрика 

Руководство «Арсенала» отправило официальное предложение в «Шахтер» для приобретения хавбека команды Михаила Мудрика. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что лондонский клуб готов заплатить сразу 40 и дополнительные 20 миллионов евро при определенных достижениях игрока.

Как утверждает источник, команду УПЛ не устраивают данные условия. «Горняки» считают, что ценник 21-летнего полузащитника гораздо выше. Несмотря на разногласия со стоимостью, «канониры» намерены вступить в переговоры с футболистом.

Напомним, что Мудрик принадлежит «Шахтеру» с 2016 года. За все время пребывания во взрослой команде он провел 44 матча, забил 12 голов и отдал 17 результативных передач. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года.