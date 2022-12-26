Лам назвал полузащитника Беллингема игроком года

Экс-защитник сборной Германии Филипп Лам рассказал, кого считает лучшим игроком по итогам этого года.

«В этом году это должен быть кто-то, кто проявил себя на чемпионате мира. Думаю, что назвал бы Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», который продолжает развиваться», - приводит слова бывшего футболиста зарубежная пресса.

Отметим, что в текущем сезоне хавбек провел 22 матча за «Боруссию» чемпионате Германии, забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

На мировом первестве-2022 он отметился одним голом в матче против Сенегала (3:0).