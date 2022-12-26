Хейбьерг - о Кейне после матча с «Брентфордом»: Машина. У него есть все, чтобы быть номером один

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг поделился мнением о Харри Кейне после матча чемпионата Англии с «Брентфордом» (2:2). Форвард отметился забитым мячом.

«Он - машина. Недооценивать его силу - большая ошибка. У него есть все качества, позволяющие ему быть номером один в мире», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Добавим, что после этой встречи команда Томаса Франка с 20 очками располагаются на девятой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Антонио Конте находятся на четвертой строчке, имея в своем активе 30 очков.

В следующем туре «Брентфорд» отправится на выезд к «Вест Хэму» (31 декабря), а «Тоттенхэм» примет дома «Астон Виллу» (1 января 2023 года).