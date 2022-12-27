Клоп - о победе «Ливерпуля» над «Астон Виллой»: Хороший результат в сложной игре

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о гостевой победе своей команды над «Астон Виллой» в 17-м туре АПЛ.

«Это хороший результат в сложной игре. Я думаю, что в первом тайме мы играли невероятно. У «Виллы» были свои моменты, но мы были очень хороши. Мне понравилось то, что я увидел. В перерыве мы сказали ребятам, где мы могли бы сыграть лучше, и единственной проблемой был внезапно пропущенный гол», - сказал главный тренер «Ливерпуля» официальному вещателю.

Мерсисайдцы набрали 25 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Дачники» с 18 очками остались на 12-й строчке.

Напомним, что перед паузой на ЧМ в Катаре Унаи Эмери сменил легенду «Ливерпуля» Стивена Джеррарда на тренерском мостике бирмингемцев.