«Арсенал» добыл волевую победу над «Вест Хэмом» и закрепился на первом месте АПЛ

«Арсенал» в домашнем матче 17-го тура АПЛ победил «Вест Хэм» со счетом 3:1.

На реализованный полузащитником гостей Саидом Бенрахма пенальти (27-я минута) «канониры» ответили голами Баукайо Сака (53), Габриэля Мартинелли (59) и Эдварда Нкетиа (69).

Таким образом, команда Микеля Артеты, лидирующая в АПЛ, оторвалась от второго места на семь очков. «Молотобойцы» идут четырнадцатыми и всего на одно очко опережают зону вылета.

30 декабря «Вест Хэм» примет «Брентфорд», а «Арсенал» на следующий день сыграет в гостях против «Брайтона».

АПЛ

17-й тур

«Арсенал» (Лондон) - «Вест Хэм Юнайтед» (Лондон) - 3:1 (0:1)

Голы: Сака, 53; Мартинелли, 59; Нкетиа, 69 - Бенхрама, 27 (Пен.)