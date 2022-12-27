Захарян и еще 10 представителей РПЛ вошли в список 200 самых перспективных молодых игроков мира

Пресс-служба Международного центра спортивных исследований (CIES) опубликовала список самых талантливых молодых игроков.
Отметим, что всего в рейтинге представлены 200 игроков - по 10 лучших на 20-ти разных позициях.
Примечательно, что в этот список попали 11 игроков из чемпионата России: Ираклий Манелов, Сергей Волков, Олакунле Олусегун (все - «Краснодар»), Александр Коваленко, Владислав Шитов («Крылья Советов»), Даниил Худяков, Артем Карпукас («Локомотив»), Саба Сазонов, Арсен Захарян («Динамо»), Виктор Мелехин («Ростов») и Даниил Денисов («Спартак»).
источник: «Советский спорт»