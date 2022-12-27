Мойес заявил, что ему не понравилась игра «Вест Хэма» во втором тайме матча с «Арсеналом»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес дал комментарий после матча 17-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (1:3).

«Я был доволен счетом до 53-й минуты, но не игрой. Я думаю, что мы слишком много отдали «Арсеналу» в первом тайме. В обороне мы были в порядке, но мне не понравилась игра моей команды во втором тайме». - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Команда Микеля Артеты, лидирующая в АПЛ, оторвалась от второго места на семь очков. «Молотобойцы» идут четырнадцатыми и всего на одно очко опережают зону вылета.

30 декабря «Вест Хэм» примет «Брентфорд», а «Арсенал» на следующий день сыграет в гостях против «Брайтона».